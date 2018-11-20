Огромная сеть курганов, видимая из космоса, была построена в Бразилии термитами: по оценкам ученых, она достигает возраста 4000 лет. Это одно из самых больших сооружений, когда-либо построенных насекомыми, пишет Eurekalert со ссылкой на научный журнал Current Biology.

Насыпи связаны между собой сетью подземных туннелей: по всей видимости, насекомые разработали такую систему для того, чтобы безопасно добывать пищу. "Количество вырытого грунта превышает 10 кубических километров: это эквивалентно 4000 египетских пирамид",- говорит Стивен Мартин из Университета Солфорда в Великобритании.

Курганы находятся на северо-востоке Бразилии. Раньше они были скрыты растительностью, но земли начали очищать под пастбища и обнаружили "застройку". Образцы почвы, взятые из 11 сооружений, показали, что строительство велось от 3820 до 690 лет назад. Площадь термитника достигла 230 тысяч квадратных километров. Высота одного кургана - до 2,5 метра.

Ученые говорят, что примечателен разброс курганов в пространстве - среднее расстояние между ними составляет 20 метров. Они полагают, что в данном случае это вызвано не конкуренцией колоний насекомых, а наоборот их самоорганизацией.