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20.11.2018 10:00
Рубрика: В мире

Украина подсчитала убытки от строительства "Турецкого потока"

Текст: Марина Алешина
В Киеве опасаются реализации второй нитки "Турецкого потока", которая будет поставлять российский газ в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Глава украинского Совета по вопросам газовой промышленности Леонид Униговский вообще заявил, что Украина должна сорвать проект. Правда, совершенно непонятно, каким образом.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

В противном случае, сообщил господин Униговский телеканалу 24 TV, объем транзита природного газа через украинскую территорию в Европу сократится на 12-13 млрд кубометров в год.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Напомним, что строительство подводного участка "Турецкого потока", который тянется по дну Черного моря до турецкого Кыйыкея, уже завершен. В церемонии недавно принимали участие президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Предполагается, что первая нитка газовой трубы будет качать голубое топливо турецким потребителям, а вторая - европейцам. Завершение работ по графику намечено на конец следующего года. Как известно, нынешний проект станет альтернативой газопроводу "Южный поток", который не был реализован из-за давления Брюсселя на европейских партнеров "Газпрома". Труба должна была идти из Анапы до болгарской Варны, а потом через Балканы до Австрии и Италии. Однако Софии пришлось выйти из проекта.

В мире экс-СССР Украина
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