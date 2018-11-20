В Беларуси стартовало голосование на лучший туристический бренд страны

Выработка концепции туристического бренда Беларуси требует уникального симфонизма и гармонии от национальных дизайнеров, маркетологов и креативных агентств РБ. На информационном портале belarustourism.by, который принадлежит Национальному агентству по туризму, 20 ноября началось голосование за воплощение лучших идей, представленных на конкурс, сообщили в НАТ.

17 вариантов, выставленных на народное голосование, были отобраны на заседании жюри еще 15 ноября. Голосование будет проходить на протяжении месяца - до 16 декабря 2018 года, а окончательное решение по концепции примет экспертный совет.

Ранее в Минспорта РБ агентству поясняли, что брендинг страны - это не просто рисунок, а эмоционально-информационный образ, символ, который должен быть уникальным, привлекательным и узнаваемым, служить дополнительным инструментом повышения привлекательности страны, улучшения ее имиджа, усиления конкурентоспособности.

Возможно, не исключают специалисты, туристический бренд Беларуси появится уже к II Европейским играм, которые стартуют во второй половине июня 2019 года в Минске. Он будет украшать сувенирную атрибутику, транспорт, билборды.

Кстати, свои отличительные рекламные логотипы имеют более 150 стран мира. Предполагается, что бренд в дальнейшем будет широко использоваться для презентации и продвижения возможностей страны на международном рынке туристических услуг.

