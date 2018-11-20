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20.11.2018 16:05
Рубрика: Легковые авто

В Госдуме одобрили новый порядок техосмотра

Текст: Татьяна Замахина

Видеозапись процесса, повышенные штрафы и другие новшества ожидают систему техосмотра. Комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал правительственный законопроект о реформе в этой сфере.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Инициатива предложена в целях борьбы с практикой массового оформления диагностических карт без реального проведения техосмотра. Кроме того, это поможет бороться с незаконным оформлением диагностических карт.

Одно из нововведений - фото- и видеофиксация техосмотра, что позволит достоверно устанавливать факт его проведения. Карты при этом нужно будет оформлять в электронном виде (с электронной подписью техэксперта).

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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В законопроекте предлагается разделить контроль за соблюдением правил. В введении Российского союза автостраховщиков остается контроль за исполнением требований аккредитации. А контроль именно за соблюдением установленных правил проведения технического осмотра будет осуществляться МВД России.

Глава комитета Евгений Москвичев заявил, что проблемы в этой сфере действительно нуждаются в исправлении. Он анонсировал серьезную работу ко второму чтению документа.

Сопутствующие законопроекты, которые направлены на усиление административной и уголовной ответственности будет рассматривать другой профильный комитет - по госстроительству и законодательству.

Реализация закона не потребует дополнительных расходов федерального бюджета, считают в кабмине.

#техосмотр