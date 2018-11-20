В Кремле заявили о вмешательстве сенаторов США в выборы главы Интерпола

Письмо ряда американских сенаторов, направленное против кандидатуры Александра Прокопчука, который претендует на пост главы Интерпола, в Кремле считают давлением и вмешательством в избирательный процесс.

"Мы этого письма не видели, читали соответствующие сообщения СМИ", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс, в выборы в международной организации. А как это еще оценить? Вот - наглядное проявление", - сказал представитель Кремля. "Тем не менее, будут выборы, давайте дождемся результатов", - добавил он.

На вопрос, можно ли это назвать давлением, Песков сказал: "Безусловно, конечно".