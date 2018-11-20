В мире
20.11.2018 12:38
Текст: Юрий Сизов

В Минске состоится совместное заседание коллегий МИД Беларуси и России

Фото: depositphotos Фото: depositphotos
Фото: depositphotos

Совместное заседание коллегий внешнеполитических ведомств Союзного государства состоится в белорусской столице в ближайшую среду, 21 ноября. Об этом сообщили сегодня БЕЛТА в пресс-службе МИД РБ.
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В дипломатическом ведомстве пояснили, что запланировано "подписание двусторонних белорусско-российских документов, в том числе, плана межмидовских консультаций на 2019 год". Мероприятие пройдет с участием министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

Российскую делегацию возглавит глава российского МИД Сергей Лавров, который посетит Минск с двухдневным рабочим визитом.

По итогам заседания предусмотрено общение лидеров внешнеполитических ведомств СГ с журналистами.

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