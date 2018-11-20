В Минске состоится совместное заседание коллегий МИД Беларуси и России

Совместное заседание коллегий внешнеполитических ведомств Союзного государства состоится в белорусской столице в ближайшую среду, 21 ноября. Об этом сообщили сегодня БЕЛТА в пресс-службе МИД РБ.

В дипломатическом ведомстве пояснили, что запланировано "подписание двусторонних белорусско-российских документов, в том числе, плана межмидовских консультаций на 2019 год". Мероприятие пройдет с участием министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

Российскую делегацию возглавит глава российского МИД Сергей Лавров, который посетит Минск с двухдневным рабочим визитом.

По итогам заседания предусмотрено общение лидеров внешнеполитических ведомств СГ с журналистами.