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20.11.2018 17:00
Рубрика: Легковые авто

Видео: Китайский Хатико месяцами ждет погибшую в ДТП хозяйку

Текст: Вадим Давыденко

Сколько человеку ни расти над собой, ни развивать нано- и прочие технологии, но в морально-нравственном отношении ему до животных - как до Луны. Разве может среднестатистический гомосапиенс быть дружелюбным и умным, как тот же дельфин, или отчаянно храбрым, как львица, защищающая детенышей, или преданным, как любящий своих хозяев беспородный барбос? Это вряд ли. Животные в плане человеческих качеств всегда человеку сто очков дадут.

Миллионы китайцев второй месяц следят за судьбой безымянного двортерьера, неотлучно сидящего на автотрассе в Хух-Хото (административный центр автономного округа Внутренняя Монголия, КНР). Ни голод, ни превратности погоды, ни тысячи проезжающих мимо машин не отвлекают собаку от главного дела ее жизни - ждать.

Фото: @mukusuke
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С конца августа пес ждет свою хозяйку, погибшую тут в аварии. Увести его не получается ни едой, ни лаской, ни уговорами. Два месяца назад история китайского Хатико попала в соцсети и теперь он - герой для миллионов жителей Поднебесной.

Поскольку увести с дороги его невозможно, то активисты через соцсети предупреждают всех проезжающих по трассе водителей о собаке, просят снижать в этом месте скорость, чтобы не сбить ненароком верящее в чудо животное.

Будете в Хух-Хото - не гоните сильно, пожалуйста, поглядывайте под колеса. Где-то там на разделительной полосе сидит пес, который верит и ждет.

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