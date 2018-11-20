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20.11.2018 12:32
Рубрика: Легковые авто

Видео: На Toyota Prius установили шестиствольный пулемет

Текст: Вадим Давыденко

Настоящая машина для настоящих мальчиков должна быть а) мощной и быстрой, б) черной, как ночь, в) внешне опасной и дерзкой как боевые пепелацы из "Безумного Макса 4”. Примерно так рассуждали американские мастера автотюнинга от кофейной компании Black Rifle, решившие поставить на Toyota Prius шестиствольный авиационный пулемет M61 Vulcan калибра 20 мм.

Сказано - сделано. Демонтировали задние сидения и установили в салоне жесткий трубчатый каркас для пулемета (шутка ли, порядка центнера весит). На самом пулемете, памятуя, что Prius это всё-таки бензиново-электрический гибрид, наладили электропривод взамен классической пневматики.

Фото: Скриншот youtube.com
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Фото: Скриншот youtube.com
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160 человеко-часов, но всё не зря. Получилось нечто мощное, невыносимо элегантное и при этом опасное, как раз для героев Пекинпа, Тарантино или Родригеса.

Трудно сказать, для чего понадобился компании Black Rifle этот автомутант-скорострел. 100-110 выстрелов в секунду - дороговато хоть для розничного фаст-фуда, хоть для оптовой торговли кофе. 27 долларов стоит один патрон, поэтому за минуту M61 отстреливается почти на 3 тысячи долларов.

Зато в автомобильной пробке с таким тюнингом гораздо веселее, да и шанс встретить автохама, желающего подрезать на высокой скорости или запарковаться на твоем месте, сводится практически к нулю.

А затонировать стекла и подпилить рессоры, опустив машину почти на землю, всё-таки забыли.

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