Volvo поднимет цены на автомобили в России

В России подорожают все представленные модели Volvo. Цены вырастут с 1 января 2019 года. Повышение связано с увеличением ставки НДС.

В среднем рекомендованные розничные цены на автомобили увеличатся на 1,9 процента, а стоимость опций и пакетов подрастет на 4 процента. В зависимости от модели и двигателя цены вырастут на сумму от 12 000 до 107 000 рублей.

Больше всего подорожают внедорожник ХС90, вседорожный универсал V90 Cross Country и кроссовер XC60.

Как уточнили в компании, производители готовы удовлетворить повышенный спрос на автомобили Volvo перед повышением - в ноябре и декабре.

В новом году на российском рынке изменится ассортимент двигателей для некоторых моделей Volvo. Так, бизнес-седан Volvo S90 можно будет приобрести с дизелем D5 мощностью 235 л.с. и полным приводом.

Прекратятся поставки V40 Cross Country с бензиновым силовым агрегатом T5 на 245 л.с.. Эта модель будет доступна с дизельным двигателем D2 (120 л.с.) и бензиновыми T3 (152 л.с.) и T4 (190 л.с., с передним или полным приводом). Заказать автомобиль можно до его снятия с производства в середине 2019 года.

В сентябре Volvo представила новый вседорожный универсал V60 Cross Country. Также в компании рассказали, какие новинки Volvo ждут россиян в 2019 году.