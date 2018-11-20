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20.11.2018 10:01
Рубрика: Легковые авто

Возрождение легенды: Представлены новые мотоциклы Jawa

Текст: Борис Захаров
Фото: www.jawamotorcycles.com Фото: www.jawamotorcycles.com
Фото: www.jawamotorcycles.com

Индийская компания Mahindra and Mahindra решила дать вторую жизнь легендарным чешским мотоциклам Jawa. С этой целью индийцы выкупили у чехов лицензию на использование бренда и дизайна классических мотоциклов Jawa, которые, как известно, били рекорды популярности во времена СССР как в нашей стране, так и, разумеется, на родине бренда.

Для реализации плана по возрождению легенды в Индии была создана мотоциклетная компания Classic Legends, на 60% принадлежащая Mahindra and Mahindra. Итогом работы этой фирмы стала премьера на закрытом мероприятии в Мумбае сразу трех моделей мотоциклов Jawa с названиями Jawa, Forty-Two и Perak.

Фото: www.imz-ural.com/
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Классическая модель Jawa является практически точной копией модели 353/04, известной в Индии как Jawa 250 Type A. Ее отличают двухцветный бензобак, два задних амортизатора, телескопическая передняя вилка, однодисковый передний и барабанный задний тормоз. Но настоящая изюминка дизайна - две хромированные классические выхлопные трубы, пущенные, как в старые добрые времена, по бокам мотоцикла. Еще одна примета "ремейка" - изобилие отделки из хрома на коробке передач и топливном баке. С 293-кубового четырехтактный двигателя снято 27,4 л.с. и 28 Нм, в качестве трансмиссии использована 6-ступенчатая коробка передач.

Модель Jawa Forty Two - это немного упрощенный, а потому более доступный вариант базового Jawa. Технически такой автомобиль практически идентичен старшей модели Jawa, однако в отделке используется меньше хрома. Обе модели в базовой комплектации получили антиблокировочную систему тормозов. Для модели Jawa предложат три варианта окраски (в то время как Jawa Forty-Two - в шести вариантах).

Фото: скриншот с сайта www.youtube.com
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Наконец, Jawa Perak - это так называемый боббер (мотоцикл-кастом с максимально облегченными задним и передним крыльями и одним седлом). Его главные отличия от двух других вариантов - 334-кубовый 31-сильный агрегат, подвеска с моноамортизатором и задний дисковый тормоз вместо "барабана".

На индийском рынке продажи мотоциклов в стиле неоретро уже начинаются. За модель Jawa просят 2300 долларов США (около 150 тысяч рублей), а Forty-Two - 2150 долларов. Jawa Perak появится у дилеров чуть позже и будет продаваться за 2600 долларов. В Индии возрожденные Jawa бросят вызов мотоциклам Royal Enfield.

Фото: www.jawamotorcycles.com
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#мотоциклы