Аpple назвала пять доводов в пользу iPad Pro

iPad Pro может заменить обычный компьютер, считают в Apple. Компания опубликовала видео, где рассказывается, как именно планшет способен стать альтернативой ноутбуку. Apple приводит пять доводов, доказывающих это.

Так, производитель считает, что iPad Pro может сравниться с современными компьютерами по мощности. В то же время он обладает большей мобильностью и дает возможность оставаться на связи и иметь рабочее место под рукой. Также дополнительные возможности планшет получает благодаря Apple Pencil и клавиатуре.

Кроме того, устройство с обновленным дизайном сочетает в себе не только возможности компьютера, но и медиацентра, библиотеки, фотокамеры и сканера.

Также iPad Pro 2018 показал высочайшую скорость ядер в тесте GeekBench - результат оказался почти равным MacBook Pro 2018 на Intel Core i7.

Напомним, что iPad Pro был представлен в конце октября, в России его можно купить по цене от 66 тысяч рублей. Единственный, наверное, минус устройства - довольно хрупкий корпус.