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21.11.2018 12:01
Рубрика: Легковые авто

Арест президента Nissan Motor продлили на 10 суток

Текст: Виктория Чернышева

Главу Nissan Motor Карлоса Гона оставят под арестом еще на десять суток. Такое решение, как уточняет портал NHK, вынес окружной суд Токио. Также арест продлен и для исполнительного директора Nissan Грега Келли.

Гона подозревают в том, что он скрыл от налоговой практически половину своего дохода. За последние пять лет топ-менеджер получил в качестве вознаграждения от Nissan примерно 10 миллиардов иен (около 89 миллионов долларов).

Однако в налоговой декларации он указал сумму в два раза меньшую - 4,98 миллиарда. Кроме того, Гону вменяют ряд других финансовых нарушений.

Фото: Harold Cunningham/Getty Images
Главе Nissan Карлосу Гону грозит до 10 лет тюрьмы

По данным агентства Kyodo, топ-менеджера подозревают в том, что он не указал в декларации годовое вознаграждение от голландской дочерней компании Nissan Motor Co (886 000 долларов). Эта сумма намного меньше называемой ранее, однако обвинители полагают, что именно эта дочерняя компания сыграла ключевую роль в финансовом скандале.

Предполагается, что Гон не задекларировал бонусы, полученные в результате того, что стоимость акций поднялась выше определенного уровня.

В Nissan заявили о намерении уволить топ-менеджера. Окончательное решение будет принято на совете директоров компании в четверг. Ожидается, что этот же вопрос следующей неделе рассмотрит Mitsubishi Motors. В альянсе Renault уже объявили о кадровом решении: временным президентом компании назначен Тьерри Боллора, однако Гон пока сохранил свой пост.

Кстати, скандал с топ-менеджером может аукнуться Nissan Motor крупным штрафом. Как сообщает издание The Asahi Shimbun, прокуратура рассматривает вопрос о начале расследования в отношении компании. Правоохранители хотят выяснить, каким образом в Nissan не могли выявить незадекларированный доход руководителя. Если вина компании будет доказана, ей грозит штраф в размере 700 миллионов иен (около 6,2 миллиона долларов).

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#Nissan