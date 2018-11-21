Арест президента Nissan Motor продлили на 10 суток

Главу Nissan Motor Карлоса Гона оставят под арестом еще на десять суток. Такое решение, как уточняет портал NHK, вынес окружной суд Токио. Также арест продлен и для исполнительного директора Nissan Грега Келли.

Гона подозревают в том, что он скрыл от налоговой практически половину своего дохода. За последние пять лет топ-менеджер получил в качестве вознаграждения от Nissan примерно 10 миллиардов иен (около 89 миллионов долларов).

Однако в налоговой декларации он указал сумму в два раза меньшую - 4,98 миллиарда. Кроме того, Гону вменяют ряд других финансовых нарушений.

По данным агентства Kyodo, топ-менеджера подозревают в том, что он не указал в декларации годовое вознаграждение от голландской дочерней компании Nissan Motor Co (886 000 долларов). Эта сумма намного меньше называемой ранее, однако обвинители полагают, что именно эта дочерняя компания сыграла ключевую роль в финансовом скандале.

Предполагается, что Гон не задекларировал бонусы, полученные в результате того, что стоимость акций поднялась выше определенного уровня.

В Nissan заявили о намерении уволить топ-менеджера. Окончательное решение будет принято на совете директоров компании в четверг. Ожидается, что этот же вопрос следующей неделе рассмотрит Mitsubishi Motors. В альянсе Renault уже объявили о кадровом решении: временным президентом компании назначен Тьерри Боллора, однако Гон пока сохранил свой пост.

Кстати, скандал с топ-менеджером может аукнуться Nissan Motor крупным штрафом. Как сообщает издание The Asahi Shimbun, прокуратура рассматривает вопрос о начале расследования в отношении компании. Правоохранители хотят выяснить, каким образом в Nissan не могли выявить незадекларированный доход руководителя. Если вина компании будет доказана, ей грозит штраф в размере 700 миллионов иен (около 6,2 миллиона долларов).