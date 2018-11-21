Аудитория Рунета заняла пятое место в Европе

Вклад цифровой экономики в ВВП России в 2018 году вырос до 5,1 процента, по сравнению с прошлым годом он увеличился на 11 процентов. Такие данные представила Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК)​​​ на форуме Russian Internet Week (RIW, Неделя российского интернета).

"В 2018 году отмечается значительный рост вклада цифровой экономики и связанных рынков в ВВП страны - сегодня этот показатель равен 5,1 процента. Если сравнивать цифровую экономику с другими секторами традиционной экономики, то стоит отметить, что вклад сельского хозяйства в ВВП сегодня составляет 4,4 процента", - констатировал директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

По данным РАЭК, экосистема цифровой экономики формируется из нескольких составляющих, которые вносят различный вклад в ее формирование и развитие. Так, объем рынка электронной коммерции сегодня составляет 2 триллиона рублей, объем рынка маркетинга и рекламы - 250 миллиардов рублей, объем рынка инфраструктуры и связи - 1,8 триллиона рублей, объем рынка цифрового контента - 75 миллиардов. А объем рынка "больших данных" или big data в России достиг уже трех миллиардов рублей.

Сейчас темпы роста онлайн-экономики в рунете находятся на одном уровне с европейскими странами, чуть ниже американских и в два раза ниже азиатских. Существенный вклад в развитие экономики рунета вносит мобильная экономика, общее число рабочих мест, связанных с сектором мобильных приложений, составляет уже 217 тысяч (рост на 24 процента к 2017 году).

Согласно исследованию Mediascope, в России насчитывается уже 90 миллионов пользователей рунета. При этом 61 процент из них использует для выхода в сеть мобильные устройства, а сама аудитория молодеет - сегодня 97 процентов молодежи являются активными интернет-пользователями.

Кроме того, на RIW презентовали исследование экономики совместного потребления. Совокупный объем ее основных отраслей в 2018 году вырастет на 30 процентов до 511 миллиардов рублей. Основной вклад внесут шеринг-рынок - 72 процента, онлайн-биржи фрилансеров - 19 процентов, сервисы совместных поездок (карпулинг и каршеринг) - пять процентов и краткосрочная аренда жилья - два процента.

Для государства ИТ-отрасль - один из локомотивов развития экономики России, поэтому власти продолжат оказывать поддержку этой сфере

В 2019 году рунет готовится отметить 25-летие. Отсчет идет с даты создания российского национального домена .RU весной 1994 года. Сейчас .RU входит в число крупнейших национальных доменов, а русскоязычный контент занимает второе место по распространенности в Интернете, заявил на RIW первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Рунет - это не только национальный домен .RU, за Россией закреплены домены .SU и .РФ. Но российские компании располагают свои ресурсы и на других доменах. Аудитория рунета уже сейчас занимает пятое место в Европе. И число сайтов и доменов в рунете растет. В зоне .RU сейчас 5 052 010 доменов. В зоне .РФ - 809 585. И все российские регистраторы доменов нижнего уровня сейчас координируют свои усилия по управлению доменным пространством и обеспечению его информационной безопасности, сказал директор Координационного центра Андрей Воробьев.

Для государства ИТ-отрасль - один из локомотивов развития экономики России. Поэтому власти продолжат оказывать поддержку этой сфере, а профильные компании ждут новые льготы. Об этом заявил Сергей Кириенко.

Он рассказал, что в настоящий момент министерствами и ведомствами обсуждается 50-процентное субсидирование процентной ставки по кредитам для ИT-компаний.

Кириенко отметил, что в общей сложности на программу подготовки кадров для цифровой экономики государство предусмотрело более 100 миллиардов рублей. "Эти средства будут направлены и на подготовку состоявшихся специалистов, и на дополнительные вложения в обучение школьников и студентов", - сообщил Кириенко. Всего, по его словам, более 120 тысяч абитуриентов поступили в этом году в государственные вузы по направлению "информационные технологии".

Кириенко напомнил об уже действующих экономических мерах поддержки государством ИT-отрасли: льготы по отчислениям в фонд оплаты труда были продлены до 2023 года. "Понимая, что основной капитал отрасли - это люди, значит, основные затраты - это затраты на зарплату людей, поэтому в два раза снижены налоги на фонд оплаты труда", - пояснил он.

Российские ИT-компании сегодня успешно конкурируют на мировом рынке. Кириенко перечислил преимущества России в этой сфере. "У нас есть свои поисковые системы, конкурирующие с глобальными системами, свои сети, своя электронная торговля, картография. Наверное, благодаря этому домен .RU входит в мировую пятерку, а аудитория рунета - крупнейшая в Европе", - сказал он.

В свою очередь российский ИT-рынок остается открытым для иностранных компаний, но при условии соблюдения ими законодательства.