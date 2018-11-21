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Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

Такое явление, как "черная пятница", возникло в Соединенных Штатах несколько десятилетий назад. До нас оно добралось только в 2013 году. Основная его идея - это стимулирование продаж в так называемый "низкий" сезон, когда покупательская активность резко падает.

В конце лета - начале осени на потребительских рынках происходит некоторое оживление. Люди возвращаются из отпусков, начинают готовиться к очередному учебному году. Во многих компаниях в это же время стартует новый финансовый год. Покупатели в этот период ведут себя достаточно активно. Но концу ноября наступает затишье. К школе все куплено, а до рождественских и новогодних праздников еще целый месяц, поэтому спрос на различные товары и услуги снижается. Вот для того, чтобы его подстегнуть, и была придумана "черная пятница" - день тотальных распродаж. Такое ноу-хау хорошо себя зарекомендовало и достаточно быстро прижилось.

Это выгодно всем. И покупателям, и продавцам. Добросовестным торговцам удается неплохо заработать на увеличении оборота и суммы среднего чека. Ну а покупателям - выгодно приобрести тот или иной товар.

Фото: Сергей Карпов / ТАСС
Более половины россиян собираются участвовать в "черной пятнице"

Когда у нас только начинали проводить эти "черные пятницы", киберпонедельники и прочие акции неслыханной щедрости, то некоторые продавцы пытались манипулировать ценами: перед распродажей повышали их, а потом опускали до изначальных, якобы сделав скидку. Но люди быстро "раскусили" этот подвох. Сейчас лишь единицы, все еще считающие потребителей людьми недалекими и неграмотными, могут отважиться на аналогичный "финт ушами". Ведь он может выйти боком и отрицательно сказаться на репутации магазина. Сегодня покупателям даже не нужно покидать пределы своих жилищ, чтобы узнать примерный порядок цен на интересующий их товар. Не нужно обходить с десяток магазинов и разных торговых точек, тратить уйму времени. Достаточно сделать три, четыре клика мышкой или пару нажатий на смартфоне и выяснить, что, например, желаемый пылесос стоит в пределах пятнадцати тысяч. Плюс-минус несколько сотен рублей в зависимости от конкретного продавца. А потом сравнить эту стоимость со стоимостью в день распродажи. И сразу станет ясно: кто ведет честную игру, а кто мухлюет. Наши люди в подавляющем большинстве не зарабатывают, как Рокфеллеры. Поэтому за ценами следят внимательно, регулярно мониторят рынки. Их обмануть непросто. Если же скидка реальная и достаточная, то покупатели реагируют на подобное предложение весьма охотно. У нас, конечно, не бывает таких скидок, как в Америке, под девяносто процентов. Отечественные розничные сети не обладают такой властью над поставщиками, чтобы требовать от них десятикратного снижения цен. Это лишь в Штатах достаточно крупные торговые площадки могут позволить себе давить на поставщиков, "выкручивать им руки" и "выбивать" максимально возможные скидки. Поэтому, кстати, совершать покупки в заграничных магазинах в период распродаж довольно выгодно. Наши же продавцы предлагают в основном скидки от двадцати до пятидесяти процентов. И это в принципе тоже очень неплохие предложения. Все еще зависит от класса товаров, участвующих в акции. Для люксовых товаров, автомобилей и тому подобных вещей, скидка и в три - пять процентов уже считается привлекательной.

В России достаточно широко распространено мнение, что хорошие вещи по акции продавать не будут. Хочу сказать, что оно ошибочное. Магазины используют распродажи не только для увеличения оборота, но и для обновления ассортимента. Продают с большими скидками товары из прошлогодних коллекций. И это совершенно не значит, что пытаются избавиться от чего-то плохого и залежавшегося. Скажем, те же смартфоны одной и той же модели, но разных годов выпуска могут отличаться всего лишь цветом. Ну и ценой, конечно.

В общем, вывод такой: распродажи в целом и "черная пятница" в частности - дело хорошее. На них вполне реально сэкономить, если подходить к ним с умом. Не впадать в покупательскую истерию, сметая все подряд. А составить заранее список действительно необходимого и недели за две-три начать мониторить цены на товары из этого списка.

Экономика Товары и цены
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