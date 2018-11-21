Блокчейн-технологии могут прийти на смену ЕГЭ

Единый государственный экзамен предлагают заменить на систему выявления талантов, основанную на блокчейн-технологии. С такой инициативой выступил замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Письмо на эту тему парламентарий направил министру просвещения РФ Ольге Васильевой. Он сослался на мнения педагогов и родителей, которые, по его словам, считают, что ЕГЭ нуждается в доработке и не может объективно оценить способности ребенка.

- Взрослые часто жалуются, что документ ориентирован скорее на теорию, нежели на практику, поэтому проверить, насколько действительно способен ребенок, почти невозможно. В связи с этим предлагается ввести другую методику оценки знаний и способностей учеников, альтернативную сдаче ЕГЭ, - цитирует письмо Чернышова РИА Новости.

Согласно предложению депутата, оценивать способности учеников можно будет по данным профориентации, оценкам и социальной активности. Собранную информацию проанализирует блокчейн-технология, которая с "математической точностью" выявит индивидуальные способности учащегося и без экзаменов определит, в какой вуз он должен поступить.

Отменить ЕГЭ парламентская оппозиция, а также общественные деятели предлагали и ранее. Так, депутаты от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым вносили законопроект об на эту тему. В той инициативе, правда, предлагалось возвращение к традиционному экзамену. По мнению авторов, это позволило бы сделать так, чтобы в финальных классах дети не готовились к ЕГЭ, а спокойно учились и потом поступали в вузы.

С инициативами по отмене ЕГЭ выступали и в КПРФ.

Ольга Васильева ранее признавала, что у отечественного ЕГЭ есть свои недостатки, однако, по ее словам, постепенно удастся поломать порочную систему натаскивания. Несомненным плюсом ЕГЭ министр назвала возможность поступить в ведущие вузы страны для талантливых абитуриентов из провинции.

Пилотный проект по ЕГЭ в России ввели еще в 2001 году, а с 2009 года это обязательная и единственная форма выпускных экзаменов в школах и вступительных - в вузах. Ежегодно его сдают около 750 тысяч выпускников.