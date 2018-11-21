В Болгарии заключенные выкопали богатый клад

Заключенные из тюрьмы города Плевен в Болгарии при проведении полевых работ случайно раскопали горшок, в котором находилось более 7000 серебряных монет.

Как сообщает Archaeology in Bulgaria, сокровища были зарыты, предположительно, в XIX веке. Их обнаружили заключенные из тюрьмы, расположенной в городе Плевене на севере страны.

Осужденных вывели в поле на сельхозработы. Там они и нашли горшок, зарытый на глубине около 30 сантиметров. В нем было спрятано 7046 серебряных монет. Уже установлено, что они были отчеканены в Османской империи.

Находку передали в Музей истории Плевена. Монеты, о которых идет речь, - это так называемые акче, которые были основной денежной единицей Османской империи. В целом они весят свыше 8,3 килограмма. Монеты неплохо сохранились. Однако их все равно отправят на реставрацию.

"Вероятно, кто-то собирал эти монеты на протяжении многих лет, - говорит археолог Владимир Найденов. - В то время, когда они были зарыты, на такую сумму можно было купить три дома в Эдирне - бывшей столице Османской империи, а теперь крупном городе Турции".

Стоимость клада в современном денежном эквиваленте пока не определена. Археологи говорят, что гораздо большую ценность он представляет как источник исторической информации.