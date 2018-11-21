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21.11.2018 20:11
Рубрика: Спорт

Болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком сборной в Лиге наций

Текст: Данила Жиляев

Сборная России по футболу смазала концовку группового этапа Лиги наций, проиграв шведам 0:2 и не сумев уйти на повышение в дивизион "А". Тем не менее, в целом, болельщики позитивно оценили выступление нашей команды, а также выбрали лучшего игрока российской сборной на турнире. Им был признан нападающий Артем Дзюба.

Голосование в режиме реального времени проходило во время каждого из матчей сборной России в Лиге наций и было разбито на несколько этапов. К примеру, первый этап выиграл защитник Марио Фернандес. Однако именно Дзюба в итоге набрал суммарно наибольшее количество голосов - 739 тысяч.

Фото: Абдулкадер Хадж/РИА Новости
Россия будет во второй корзине при жеребьевке квалификации к ЧЕ-2020
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Дзюба: Сборной не хватило креатива

"Для меня безумно приятно получить памятный кубок. Важно получать награды не только, когда все находятся в эйфории от побед, а в самых разных ситуациях, в том числе и после поражений, - сказал Дзюба, чьи слова приводит официальный сайт РФС. - Всем болельщикам искренне хочу сказать огромное спасибо. Вообще приятна любая поддержка, игроки всегда очень это ценят. Для каждого из нас - кто вышел на поле, кто не вышел - это очень приятно. И я хочу сказать, что совсем не хочется утратить это. Мы будем прорываться в следующем году через отборочный турнир, чтобы подарить болельщикам радость на Евро-2020".

Сборная России будет бороться за попадание на европейское первенство в квалификационном раунде, жеребьевка которого состоится 2 декабря в Дублине. А сегодня официально был объявлен состав корзин на жеребьевку - наша команда оказалась посеяна во второй корзине.

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