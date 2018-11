Череда неудач: почему "Абрамсы" оказались бесполезны в Йемене

Танк M1A2 Abrams считается одним из лучших в мире. Это основной танк армии США и некоторых других стран, в том числе Саудовской Аравии.

Часть этих машин саудовцы используют против хуситов в Йемене. Вскоре после получения первого боевого опыта они заявили о необходимости модернизации "Абрамсов", а также попросили заменить ряд машин.

Хуситы не раз уничтожали M1A2 при помощи довольно простых противотанковых комплексов, таких как Towsan-1, являющихся иранским аналогом ПТРК "Конкурс" c проводной системой управления. Этот комплекс позволяет поражать "Абрамс" на расстоянии до 3,5 километров. И в настоящий момент у саудовских танков американского производства нет надежной защиты от подобных противотанковых ракет, пишет We Are The Mighty. Существует ряд доработок, которые могут усилить защиту, но обеспечить "Абрамс" полноценной защитой "по кругу" пока не получается.

Однако проблема, по мнению издания, заключается не в танках, а в том, как они применяются. Большинство опубликованных хуситами видеороликов демонстрирует уничтожение одиночных танков, оставшихся без поддержки пехоты. Да и экипажи уничтоженных машин, судя по всему, не слишком внимательно оценивали обстановку вокруг.

К этому выводу хочется добавить очень уместную в данном случае цитату из израильского фильма "Ливан" о войне 1982 года: "Человек - это сталь, а танк - всего лишь кусок железа".