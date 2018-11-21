Ученые рассказали о диете для поддержания работоспособности мозга

Ограничение калорий увеличило продолжительность жизни и улучшило показатели работы мозга у мышей. При этом ученые сосредоточились на исследовании низкобелковой диеты, богатой углеводами: вероятно, что такой рацион способен поддержать мозговую деятельность лучше прочих.

Результаты эксперимента опубликованы в научном журнале Cell Reports. У мышей, получавших низкобелковое питание с высокой долей углеводов, улучшилось общее состояние здоровья, обучаемость, способность ориентироваться в пространстве и память. "Не существует эффективных медикаментов, способных вылечить деменцию, мы можем лишь замедлить развитие заболевания. Вот почему важно найти диету, влияющую на старение мозга", - пояснил один из авторов исследования Дэвин Валь, пишет MedicalXpress.

Исследование впервые показало, что такая диета действует на мозг также, как и ограничение калорийности рациона. Ученые говорят, что именно так питаются на японском острове Окинава, где традиционно фиксируется самая высокая продолжительность жизни.

"Местная диета включается в себя около 9 процентов белка - также, как в нашем исследовании. Преимущественно нежирная рыба, соя и растительная пища, очень мало говядины. Основной источник углеводов здесь - сладкий картофель", - говорит соавтор исследования Дэвид ле Кутюр.

К слову, ученые уже неоднократно доказывали пользу японского подхода к питанию, схожего со средиземноморской диетой. Частое употребление рыбы и морепродуктов, ограничение мяса, сахара и алкоголя, много овощей и фруктов, водорослей - вот то, что способно увеличить продолжительность жизни и улучшить ее качество.