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21.11.2018 17:34
Рубрика: Общество

Подо льдами Антарктиды обнаружен мощный источник радиации

Текст: Денис Передельский
Фото: Tom Jordan / British Antarctic Survey Фото: Tom Jordan / British Antarctic Survey
Фото: Tom Jordan / British Antarctic Survey

Исследователи из международного проекта PolarGAP при помощи радиолокационных наблюдений с самолета зафиксировали в Антарктиде скрытый подо льдами радиоактивный источник тепла.

Как сообщает Science Alert, обнаружить ранее неизвестный мощный геотермальный источник удалось благодаря использованию новой технологии авиационной радиолокации.

Фото: NASA/Cindy Starr
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Полученные данные показали, что лед в данной местности тает снизу вверх. Это может происходить под воздействием подледных озер с теплой водой, которые плавят ледники изнутри.

Радиолокатор проник сквозь лед на глубину около трех километров и отобразил условия под ним. Изучив данные, эксперты пришли к выводу о том, что под ледником, вероятно, находятся мощные радиоактивные породы.

Они разогревают воду, которая вызывает таяние льда. Впрочем, ученые пока не установили, какой именно источник радиации им удалось найти. Исследование продолжается.

"Процесс таяния, который мы наблюдаем, вероятно, длится уже тысячи или даже миллионы лет, - говорит ведущий исследователь Том Джордан из Британского антарктического обзора (BAS). - Он напрямую не способствует изменению ледяного покрова. Однако в будущем талая вода подо льдом может сделать этот регион более уязвимым и чувствительным к внешним факторам, таким как изменение климата".

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