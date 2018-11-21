Из-за китайцев автомобили Ford потеряют запах

Компания Ford предпринимает серьезные усилия для того, чтобы устранить любые стойкие запахи в своих новых автомобилях.

В связи с этим - сообщает Daily Mail - американская компания подала заявку в бюро по патентам и товарным знакам США на регистрацию технологий, позволяющим избавить интерьер от фенольного "амбре" практически полностью.

Как выясняется, к такому шагу американского автопроизводителя подтолкнули клиенты на ключевом китайском рынке. Согласно статистике, китайцы в последнее время гораздо серьезнее, чем раньше, пекутся о своем здоровье и считают при этом, что любой даже не сильный запах, исходящий от полимеров, кожи и химических веществ, используемых для крепления и герметизации деталей в салоне, вреден.

На первом этапе решения проблемы Ford задействовала команду экспертов, которые буквально вынюхивали проблемные места в новых моделях компании. После этого американцы начали применять двухступенчатую систему удаления запахов. Во-первых, с недавнего времени специалисты задействуют так называемую систему нейтрализации: автомобиль помещается под солнце с открытыми дверями и стеклами, а также с включенной климатической установкой.

Результаты таких проветривания и просушки затем оцениваются при помощи запатентованного оборудования на основе ряда датчиков.

Вторая часть стратегии связана с разработкой пластиков и герметиков нового поколения, которые практически лишены запаха. Акцент делается на то, чтобы цена таких компонентов не превышала аналоги, использующиеся сейчас.

Проблема заключается в том, что на ряде других рынков покупателям наоборот нравится запах новой машины. В тех же США, к примеру, запах нового автомобиля по сути укоренился в культуре этой страны. Поэтому можно предположить, что технологии устранения запахов будут задействованы лишь для партий автомобилей, ориентированные на китайский, а, возможно, и некоторые другие азиатские рынки.