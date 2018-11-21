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21.11.2018 12:46
Рубрика: Digital

Кириенко рассказал о новых мерах поддержки IT-отрасли

Текст: Айсель Герейханова
День рождения русского интернета будет отмечаться на государственном уровне. В следующем году исполнится 25 лет с момента регистрации первого домена в зоне RU. Первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко объявил о создании оргкомитета по подготовке празднования этой даты.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

"У нас следующий год особенный. В апреле будет 25 лет с регистрации первого домена в зоне RU. Это 25-летие рунета. Мы говорили сейчас с коллегами и поддержали инициативу создать оргкомитет по подготовке к 25-летию", - приводят слова Кириенко на открытии форума Russian Internet Week "РИА Новости". Он также подчеркнул, что это важное событие не только для индустрии, но и для государства в целом. "Будем рады любым предложениям и инициативам о том, что нужно сделать к празднованию", - заявил Кириенко.

Фото: Depositphotos.com
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Представитель Кремля также рассказал о том, что российский IT-рынок остается открытым для иностранных компаний, но при условии соблюдения ими законодательства. "Наш рынок открыт для зарубежных компаний, и здесь присутствует большое количество представителей зарубежных компаний, в том числе крупных", - подчеркнул Кириенко.

Он еще раз уточнил, что у власти нет планов ограничивать российский рынок. "Но отдельно хочу еще раз сказать, что принципиальным условием для участия иностранных компаний на нашем рынке является безусловное соблюдение российского законодательства. Требования и правила российского законодательства должны быть одинаковыми для всех участников рынка", - пояснил Кириенко.

По его словам, интернет должен развиваться по экономическим законам и быть пространством "открытых и равных прав, возможностей и ответственности игроков". Государство будет и дальше поддерживать IT-сферу. "Государство хорошо понимает важность и значимость отрасли IT. Более того, исходит из того, что ваша отрасль - это локомотив экономического развития и, может быть, один из мощнейших потенциалов для развития экономики страны в целом", - пояснил Кириенко.

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Сейчас, по его словам, обсуждается 50-процентное субсидирование процентной ставки для IT-компаний. "Специфика отрасли требует специальных мер государственной поддержки. Вы знаете, что государством были продлены до 2023 года льготы по отчислениям на Фонд оплаты труда, понимая, что основной капитал отрасли - это люди. Значит, основные затраты - это затраты на зарплату людей, поэтому в два раза снижены налоги на Фонд оплаты труда. И сейчас активно обсуждаются министерствами и ведомствами дополнительные меры стимулирования не только по поводу оплаты труда, но и 50-процентное субсидирование процентной ставки", - пояснил представитель Кремля. Он напомнил, что президент определил развитие цифровой экономики одним из приоритетных национальных проектов.

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