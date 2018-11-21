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21.11.2018 15:09
Рубрика: Экономика

Минфин полностью продал 10-миллиардный выпуск ОФЗ

Текст: Роман Маркелов
Минфин полностью разместил пятилетний выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) на 10 миллиардов рублей на аукционе в среду, следует из сообщения ведомства.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Объем спроса на выпуск ОФЗ с погашением 28 февраля 2024 года составил 25,571 миллиарда рублей, говорится в релизе. Средневзвешенная доходность - 8,62 процента годовых. Позднее на втором аукционе в среду Минфин предложит инвесторам еще один выпуск ОФЗ на 10 миллиардов рублей с погашением через три года.

Фото: depositphotos.com
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Таким образом, министерство в два раза увеличило объем предложения бумаг на недельных аукционах 21 ноября. На прошлой неделе Минфин впервые с середины октября полностью разместил весь предложенный объем ОФЗ, но это были 10 миллиардов рублей (два выпуска по пять миллиардов). До этого министерство уже пыталось продать среднесрочные и "длинные" ОФЗ объемами по 20 миллиардов рублей, но реализовать эти выпуски полностью не удавалось. Директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский говорил, что ведомство восстановит предложение ОФЗ на недельных аукционах до 20-30 миллиардов рублей при условии спроса на российский госдолг по приемлемым ценам.

Позитивный настрой Минфина, предложившего 21 ноября повышенный объем ОФЗ, по-видимому, обусловлен заметным снижением доходностей "длинных" бумаг, полагают аналитики Райффайзенбанка. Это стало следствием сообщения о том, что Конгресс США в этом году уже не успевает рассмотреть санкции против России, отмечают они. Плюс рублю удалось проигнорировать большую часть недавнего обвала котировок нефти, что также дало некоторую уверенность участникам рынка госдолга.

Однако вопрос санкций на госдолг не снят с повестки и все еще является источником неопределенности, отмечают в Райффайзенбанке. В этой связи участие в аукционе по пятилетним ОФЗ может быть интересно инвесторам лишь для получения премии ко вторичному рынку (то есть для закрытия спекулятивных коротких позиций, сформированных в преддверии аукциона на вторичном рынке), считают аналитики банка.

Фото: Сергей Куксин
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Накануне Банк России зафиксировал "смену настроений" иностранных инвесторов на рынке ОФЗ. Нерезиденты в октябре сократили продажи ОФЗ и нарастили их покупки на аукционах Минфина, однако общие вложения иностранных инвесторов в госдолг продолжали сокращаться, констатировали в регуляторе.

Отталкиваясь только от данных Национального расчетного депозитария, в октябре нерезиденты выступили в роли нетто-продавцов (- 42 миллиарда рублей в чистом выражении), в результате чего их доля рынка сократилась с 25,2 процента до 24,4 процента (без корректировки на неликвидные выпуски), говорится в ежедневном обзоре "ВТБ Капитала". Основными покупателями ОФЗ на бирже в октябре были локальные банки, не входящие в число системно значимых, а также российские институциональные инвесторы, подчеркивают аналитики инвестбанка.

Экономика Макроэкономика Экономика Финансы Инвестиции Правительство Минфин
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