Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме, представив депутатам основные направления денежно-кредитной политики на 2019−2021 годы. В частности, она не исключила возврата к циклу снижения ставок в конце 2019 года.

Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривает три сценария среднесрочного прогноза развития экономики. В базовом сценарии средняя цена нефти снизится до 63 долларов в 2019 году и 55 долларов за баррель в 2020-2021 годах. Во втором сценарии, связанном со стабильными ценами на нефть, развитие экономики рассматривается при цене нефти выше 75 долларов, а при рисковом сценарии ЦБ РФ видит снижение цены до 35 долларов за баррель.

При этом Банк России не считает высокой вероятность наступления условий рискового сценария на 2019-2021 годы.

К циклу снижения ставок ЦБ вернется, "если все будет развиваться по нашему основному сценарию", пояснила глава регулятора. Напомним, что в сентябре регулятор впервые за несколько лет повысил ключевую ставку до 7,5%. Это было связано с растущими ожиданиями по инфляции в связи с повышением ставки налога на добавленную стоимость.

- Для того, чтобы не допустить раскручивания инфляции, мы приняли это решение по повышению ставки, - сказала глава Центробанка. - Более оперативное принятие решений по повышению ставки позволит сдержать инфляционные ожидания.

Основные цели денежно-кредитной политики регулятора в ближайшие три года будут связаны с удержанием инфляции на уровне 4%. Однако в начале 2019 года инфляция, по прогнозу ЦБ, может ускориться до 5−5,5%, а потом вернуться к целевому показателю. Это ожидается ближе к 2020 году - тогда регулятор перейдет к смягчению своей политики и сможет вернуться к циклу снижения ключевой ставки.

Набиуллина также рассказала, что в последние несколько месяцев ставки по кредитам немного выросли, в том числе отреагировав на повышение ключевой ставки. При этом рост кредитования продолжается, то есть ставки в среднем остаются на доступном уровне для заемщика. А произошедшее повышение ставок по депозитам сделало их вновь привлекательными для населения.

Госдума по итогам обсуждения приняла постановление об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на ближайшие три года.