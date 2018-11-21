Названы страны с самым высоким риском смерти из-за катаклизмов

Специалисты Рурского университета (Германия) назвали Тихоокеанские острова Вануату и Тонга самыми опасными местами для туристов, где наиболее велика вероятность погибнуть от природных катаклизмов, передает Der Spiegel.

В лидерах также оказались Филиппины, страны Центральной Америки, Западной и Центральной Африки. В особой зоне риска - островные государства, отметили исследователи.

В нижней части рейтинга находятся Россия, Исландия, Финляндия, Люксембург, Швеция, Катар, Мальта и Саудовская Аравия.

К такому выводу исследователи пришли после анализа статистики природных катастроф в 171 стране и уровню подготвки их властей к возможным ураганам, землетрясениям, цунами, извержениям вулканов.

Кстати

Ранее страховщики компании Endsleigh Insurance Services заявили, что самыми небезопасными направлениями для туристов 2017 году являются Таиланд, США и Чили. Причем 71% всех претензий путешественников был связан с экстренными медицинскими расходами.