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21.11.2018 21:10
Рубрика: Экономика

Независимые сети АЗС готовы опустить цены на бензин до 30 рублей за литр

Текст: Александр Проценко

Независимые сети АЗС (мелкие и средние компании, которые не участвовали в совещании с правительством на обсуждении заморозки цен на бензин), готовы опустить цены на бензин до 30 рублей за литр, - заявил глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов. "Дайте только нормальную маржинальность, которая будет больше 3 рублей на литр, позволит зарабатывать и отправлять средства на реинвестиции, покрывать издержки амортизации и вкладываться в развитии", - объяснил Баженов.

Фото: depositphotos.com
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Перед этим, 31 октября правительство и крупные нефтяные компании договорились о заморозке цен на бензин и дизельное топливо до конца 2018 года. 7 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее Минэнерго и ФАС заключить с нефтяниками соглашение о стабилизации цен на топливо. А 16 ноября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила независимые АЗС в Забайкальском крае о необходимости снизить розничные цены на топливо соразмерно оптовым.

Но независимые сети АЗС утверждают, что от всех этих договоренностей выиграли только крупные компании, для которых продажа бензина на внутреннем рынке в условиях упавших нефтяных цен стала только выгоднее.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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"Независимый сектор не влияет на цены. Он пляшет от тех цен, которые ему установили. Независимому сектору можно продавать товар по любой цене. Нас устроило бы и 30 рублей за литр", - заявил Баженов.

В последний раз бензин марки АИ-95 стоил около 30 рублей за литр в декабре 2012 года, АИ-92 - в июне 2014-го.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цены на бензин
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