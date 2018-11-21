Независимые сети АЗС готовы опустить цены на бензин до 30 рублей за литр

Независимые сети АЗС (мелкие и средние компании, которые не участвовали в совещании с правительством на обсуждении заморозки цен на бензин), готовы опустить цены на бензин до 30 рублей за литр, - заявил глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов. "Дайте только нормальную маржинальность, которая будет больше 3 рублей на литр, позволит зарабатывать и отправлять средства на реинвестиции, покрывать издержки амортизации и вкладываться в развитии", - объяснил Баженов.

Перед этим, 31 октября правительство и крупные нефтяные компании договорились о заморозке цен на бензин и дизельное топливо до конца 2018 года. 7 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее Минэнерго и ФАС заключить с нефтяниками соглашение о стабилизации цен на топливо. А 16 ноября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила независимые АЗС в Забайкальском крае о необходимости снизить розничные цены на топливо соразмерно оптовым.

Но независимые сети АЗС утверждают, что от всех этих договоренностей выиграли только крупные компании, для которых продажа бензина на внутреннем рынке в условиях упавших нефтяных цен стала только выгоднее.

"Независимый сектор не влияет на цены. Он пляшет от тех цен, которые ему установили. Независимому сектору можно продавать товар по любой цене. Нас устроило бы и 30 рублей за литр", - заявил Баженов.

В последний раз бензин марки АИ-95 стоил около 30 рублей за литр в декабре 2012 года, АИ-92 - в июне 2014-го.