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21.11.2018 21:45
Рубрика: Легковые авто

Новый Kia Soul: "внедорожная" версия и турбомотор

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Компания Kia обнародовала официальное фото и некоторую информацию о модели Soul нового поколения, которая дебютирует 28 ноября в 23:15 (по московскому времени) на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Судя по снимкам-тизерам, корейский кроссовер сохранит знакомые коробчатые пропорции и ключевые дизайнерские решения типа решетки радиатора в виде носа тигра. Свежо выглядит решение задних кузовных стоек, которые теперь напоминают акульи плавники, а также более крупные вертикально ориентированные фонари.

Фото салона демонстрируют, что в списке опций появится крупный широкоформатный сенсорный дисплей, вписанный в центральную консоль.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Объявлено также, что новый Soul получит передовые электронные технологии и системы помощи водителю, а также багажное отделение увеличенного объема. Кроме того, уже известно, что будет представлена новая комплектация X-Line с пакетом доработок для бездорожья.

Она расширит и без того широкую гамму модификаций, включающую GT Line и электрический Soul EV. Автомобили будут оснащаться двухлитровым атмосферным мотором или двигателем объемом 1,6 литра с турбонаддувом. Получит ли Soul новой генерации опциональное полноприводное исполнение, до сих пор загадка. Такая перспектива реальна, если новый Soul разделит платформу с Hyundai Kona.

Что касается модернизированной электрической версии, ожидается, что она получит существенно увеличенный запас хода. А электрическая силовая установка будет позаимствована у модели Kia E-Niro.

Фото: Пресс-служба Kia.
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#Kia