В мире
21.11.2018 12:50
Текст: Юрий Сизов

Рапота: Соглашение о признании виз подпишут до конца года

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Проект соглашения о взаимном признании виз планируется подписать еще до конца текущего года, уточнил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, отвечая 21 ноября на вопрос журналистов в Минске во время совместного заседания коллегий министерств иностранных дел РБ и РФ, сообщает БЕЛТА.

Рапота сослался на недавнюю встречу в белорусской столице групп высокого уровня Совета министров СГ, где и было оглашено это решение. "Давайте ждать результатов", - добавил государственный секретарь.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Одновременно он дал понять, что никаких решений насчет организации пунктов пропуска на белорусско-российской границе нет. "Идет кропотливый, достаточно интенсивный процесс по согласованию соглашения о взаимном признании виз. Какими организационными мерами это будет сопровождаться, решат те, кто этим занимается, - министерства иностранных дел и все, кто причастен к этому процессу", - пояснил чиновник.

Григорий Рапота подчеркнул, что никакого ограничения свободы передвижения белорусских и российских граждан на территории обеих стран не будет. "Будет сделано все возможное, чтобы такую свободу передвижения обеспечить гражданам третьих стран, обладающим либо российской, либо белорусской визой", - заверил госсекретарь.

Между тем

Проект соглашения России и Беларуси о взаимном признании виз планируется вынести для подписания на Совете министров Союзного государства 13 декабря. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко.
 

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