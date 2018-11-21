Раскрыты функции "умного" шасси в автомобилях Aurus

Стали известны технические подробности настройки шасси автомобилей Aurus.

На неофициальной странице Aurus в соцсети "ВКонтакте" появилось фото АКПП, где видно, что у Aurus Senat есть четыре режима движения - Auto, Sport, Comfort и Allroad. Они изменяют настройки подвески и рулевого управления, само переключение осуществляется "шайбой" возле рычага КП.

Auto - это автоматическая адаптация под текущие дорожные условия, Sport - более жесткие спортивные настройки, Comfort - более мягкие, под комфортную езду, Allroad - настройки под внедорожные условия.

Стоит особо отметить "зашитую" внедорожную функцию Allroad на представительском седане. Здесь нет секретов, предустановка предусмотрена прежде всего для будущего внедорожника Komendant. Ведь степень унификации ходовой части между седаном и внедорожником составляет 100%. К слову, по этой же причине все Aurus обладают высоким клиренсом в 200 мм. Прототип "Коменданта" будет готов к началу будущего года, а полностью разработка завершится в конце того же года.

Напомним, ФГУП НАМИ разрабатывает проект "Единая модульная платформа" с конца 2012 года. В рамках проекта создана унифицированная платформа и линейка премиальных автомобилей на её базе. В полном составе семейство будет входить: седан, лимузин (обычный и бронированный), микроавтобус, внедорожник и мотоцикл. Не исключено появление кабриолета, купе, универсала.

Все семейство машин полноприводное, оснащается гибридной силовой установкой, включающей в себя 598-сильный бензиновый двигатель V8 объемом 4,4 литра, который работает в паре с электромотором и высоковольтной батареей. Мотор агрегатирован с 9-ступенчатой российской автоматической трансмиссией KATE R932. Максимальная скорость Aurus Senat составляет 250 км/ч, до "сотни" разгоняется менее чем за 6 секунд.

Продажи седана и лимузина должны стартовать уже в начале 2019 года. Примерная стоимость короткобазного седана составит около 10 млн рублей.

Напомним, седан Aurus Senat и лимузин Aurus Senat Limousine дебютировали в конце августа текущего года на Московском международном автосалоне. Весной следующего года оба автомобиля представят на Женевском автосалоне.

Ранее мы сообщали, что автомобили Aurus раскупили еще до начала продаж.