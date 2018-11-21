Расследование гибели человека в "Шереметьево" займет 10 дней

Специальная комиссия с участием Росавиации выяснит причины инцидента на взлетно-посадочной полосе (ВПП) "Шереметьево". Расследование займет 10 дней. Во вторник 20 ноября самолет сбил на ВПП в "Шереметьево" мужчину, который не являлся сотрудником аэропорта.

По правилам безопасности, все кто находиться на ВПП должны в обязательном порядке быть одеты в ярко желтые или оранжевые жилеты со светоотражающими лентами и не заходить за специально очерченные линии. Без такой экипировки экипажу в темноте сложно заметить человека на ВПП.

Движение в воздушных гаванях особенно с интенсивным движением идет тоже по строгим правилам.