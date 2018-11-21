Число пострадавших в тройном ДТП в Иваново выросло до девяти

Количество пострадавших при столкновении автобуса, маршрутки и легкового автомобиля в Иваново увеличилось с семи до девяти человек, сообщает пресс-служба областного МЧС России.

Девять человек оказались в больницах в результате аварии, произошедшей утром 21 ноября на перекрестке улицы Куконковых и Любимова в Иванове. Как ранее сообщалось, пассажирский автобус марки "Богдан", который следовал в сторону микрорайона Суховка по 130-му маршруту, врезался в маршрутное такси № 25. От удара маршрутка перевернулась на бок и уперлась крышей в фонарный столб. После этого автобус протаранил легковую машину.

Первоначально появились сведения о семи пострадавших, в том числе об одном ребенке.

- В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе ребенок семи лет. Взрослые госпитализированы в 7-ю городскую больницу Иваново, ребенок - в детское отделение ОКБ города Иваново, - говорится в сообщении

Всего в перевернувшейся "Газели" находились 16 человек.

По предварительным данным, водитель маршрутки пытался "проскочить" перекресток, не предоставив преимущества автобусу. Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства аварии.