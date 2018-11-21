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21.11.2018 12:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число пострадавших в тройном ДТП в Иваново выросло до девяти

Текст: Анна Скудаева (Иваново)
Фото: Владислав Радостин/УМВД по Ивановской области Фото: Владислав Радостин/УМВД по Ивановской области
Фото: Владислав Радостин/УМВД по Ивановской области

Количество пострадавших при столкновении автобуса, маршрутки и легкового автомобиля в Иваново увеличилось с семи до девяти человек, сообщает пресс-служба областного МЧС России.

Три человека пострадали в ДТП на западе Москвы

Девять человек оказались в больницах в результате аварии, произошедшей утром 21 ноября на перекрестке улицы Куконковых и Любимова в Иванове. Как ранее сообщалось, пассажирский автобус марки "Богдан", который следовал в сторону микрорайона Суховка по 130-му маршруту, врезался в маршрутное такси № 25. От удара маршрутка перевернулась на бок и уперлась крышей в фонарный столб. После этого автобус протаранил легковую машину.

Первоначально появились сведения о семи пострадавших, в том числе об одном ребенке.

- В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе ребенок семи лет. Взрослые госпитализированы в 7-ю городскую больницу Иваново, ребенок - в детское отделение ОКБ города Иваново, - говорится в сообщении

Всего в перевернувшейся "Газели" находились 16 человек.

По предварительным данным, водитель маршрутки пытался "проскочить" перекресток, не предоставив преимущества автобусу. Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства аварии.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Иваново
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