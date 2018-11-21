Машины в каршеринге научились подстраиваться под водителей

Мультимедийные системы в машинах Яндекс.Драйва научились подстраиваться под водителей, которые в данный момент арендуют авто.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе компании, мультимедиа будет знать все про водителя без дополнительной авторизации в установленном планшете. Навигатор сам подгрузит ключевые маршруты и точки, в радио включится любимая станция - все будет точно так же, как будто водитель использует свою машину. Кроме того, здесь же клиента может ждать любимый плей-лист, если он пользуется "Яндекс.Музыкой".

В перспективе в компании хотят внедрить такую же систему и в такси - при заказе машины она будет настроена под того, кто сейчас заказывает автомобиль.

"Настанет время, когда можно будет переносить из одной машины в другую не только данные, но и, например, настройки спинки кресла или температуры в салоне", - говорит Андрей Василевский, руководитель "Яндекс.Авто".

"Мы хотим, чтобы в будущем наши автомобили стали еще и персональными помощниками. Например, могли подсказать, где заказать еду по пути домой, или помочь купить билеты в кино", - заявил руководитель Яндекс.Драйва Антон Рязанов.