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21.11.2018 10:04
Рубрика: Инфраструктура

Машины в каршеринге научились подстраиваться под водителей

Текст: Светлана Батова
Фото: depositphotos Фото: depositphotos
Фото: depositphotos

Мультимедийные системы в машинах Яндекс.Драйва научились подстраиваться под водителей, которые в данный момент арендуют авто.

Фото: depositphotos.com
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Как рассказали "РГ" в пресс-службе компании, мультимедиа будет знать все про водителя без дополнительной авторизации в установленном планшете. Навигатор сам подгрузит ключевые маршруты и точки, в радио включится любимая станция - все будет точно так же, как будто водитель использует свою машину. Кроме того, здесь же клиента может ждать любимый плей-лист, если он пользуется "Яндекс.Музыкой".

В перспективе в компании хотят внедрить такую же систему и в такси - при заказе машины она будет настроена под того, кто сейчас заказывает автомобиль.

"Настанет время, когда можно будет переносить из одной машины в другую не только данные, но и, например, настройки спинки кресла или температуры в салоне", - говорит Андрей Василевский, руководитель "Яндекс.Авто".

"Мы хотим, чтобы в будущем наши автомобили стали еще и персональными помощниками. Например, могли подсказать, где заказать еду по пути домой, или помочь купить билеты в кино", - заявил руководитель Яндекс.Драйва Антон Рязанов.

#каршеринг