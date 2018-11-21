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21.11.2018 14:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На выходные закроют станцию метро "Ховрино"

Текст: Светлана Батова

В выходные, 24 и 25 ноября, будет закрыта станция "Ховрино" Замоскворецкой линии метро. Это необходимо для подключения строящейся станции "Беломорская".

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Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного метрополитена, для пассажиров будет работать компенсационный автобусный маршрут N КМ. Сориентироваться помогут инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров.

Станция откроется в понедельник, 26 ноября, в обычное время - в 5:30 утра.

В метрополитене особо отметили, что работы проводятся специально в выходные дни, когда пассажиропоток в метро уменьшается.

Будущей "Беломорской" смогут пользоваться более 140 тысяч жителей районов Левобережный и Ховрино. Ожидается, что с открытием станции нагрузка на "Речной вокзал" уменьшится до 25%. В часы пик пассажиропоток станции сократится приблизительно до 7,5-10 тысяч человек.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро
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