Очевидец рассказал об устроенной погибшим в Шереметьево драке

Мужчина, погибший накануне в московском аэропорту Шереметьево, подрался с другим пассажиром.

"Я почувствовал удар в челюсть. Спросил, за что? Он ответил мне: приедем - узнаешь", - цитирует m24.ru слова 74-летнего актера Сергея Радченко.

Сообщается, что видимых причин для конфликта не было. Молодого человека успокоили. Пострадавший, в свою очередь, написал заявление в полицию.

Инцидент произошел вечером 20 ноября. 25-летний мужчина выбежал на взлетно-посадочную полосу, с которой в это время взлетал пассажирский самолет.