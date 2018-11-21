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21.11.2018 14:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил уголовное дело после гибели мужчины в Шереметьево

Текст: Сергей Бабкин

В ходе доследственной проверки выяснились детали вчерашней трагедии в аэропорту Шереметьево. Это дало основание возбудить уголовное дело по части 3 статьи 263.1 УК РФ - "Нарушение требований в области транспортной безопасности".

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Как сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте, сбор доказательств по уголовному делу сейчас продолжается. Но и уже установленные детали позволяют прояснить картину ЧП. Итак, в вторник вечером 25-летний мужчина прибыл в московский аэропорт из Мадрида. Далее он прошел регистрацию на следующий рейс в Ереван. В назначенное время к выходу на посадку прибыл автобус, который должен был подвезти пассажиров к самолету. Когда все садились в автобус, транзитный пассажир из Мадрида неожиданно исчез. Почему никто этого не заметил сразу, сейчас выясняется.

Тем временем беглец отправился на летное поле и, по всей видимости, случайно выбежал на взлетную полосу, где как раз начал разгоняться Boeing-737.

Представители посольства Армении в Москве подтвердили ТАСС, что погибший - их соотечественник Алберт Епремян, 1993 года рождения.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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