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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опубликовано видео с места гибели мужчины в Шереметьево

Текст: Сергей Бабкин

Следственный комитет обнародовал кадры оперативной съемки с места гибели мужчины в столичном аэропорту Шереметьево.

Источник: В "Шереметьево" погиб депортированный из Испании армянин

Оперативная группа работает в зоне вылета воздушных судов, криминалисты обследуют участок полосы, где произошла трагедия. На месте ЧП уже найдены фрагменты одежды погибшего: шнурки от кроссовок и пух. Предположительно, от куртки.

Как уже ранее писала "РГ", личность погибшего мужчины установлена. Это 25-летний молодой человек. Как он оказался на взлетной полосе, пока уточняется. По факту гибели молодого человека назначена доследственная проверка.

Напомним, что Boeing-737 сбил мужчину около 20:10. Самолет задел его стойкой шасси, когда экипаж готовился к вылету в Афины.

Пострадавший под Архангельском Ан-2 перевезли с места аварии в аэропорт
Происшествия ЧП Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео
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