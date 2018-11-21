Опубликовано видео с места гибели мужчины в Шереметьево

Следственный комитет обнародовал кадры оперативной съемки с места гибели мужчины в столичном аэропорту Шереметьево.

Оперативная группа работает в зоне вылета воздушных судов, криминалисты обследуют участок полосы, где произошла трагедия. На месте ЧП уже найдены фрагменты одежды погибшего: шнурки от кроссовок и пух. Предположительно, от куртки.

Как уже ранее писала "РГ", личность погибшего мужчины установлена. Это 25-летний молодой человек. Как он оказался на взлетной полосе, пока уточняется. По факту гибели молодого человека назначена доследственная проверка.

Напомним, что Boeing-737 сбил мужчину около 20:10. Самолет задел его стойкой шасси, когда экипаж готовился к вылету в Афины.