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21.11.2018 10:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сбивший мужчину Boeing получил повреждения

Текст: Сергей Бабкин

Самолет, накануне сбивший мужчину в Шереметьево, успешно приземлился в Афинах. При этом на его корпусе были обнаружены повреждения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах.

Boeing-737 был осмотрен специалистами в греческом аэропорту. Они выявили следы "биологического происхождения". Полет, по предварительным данным, прошел  успешно. Тем не менее, техники проверят, можно ли выпускать воздушное судно в новый рейс.

Прокуратура проверит безопасность полетов после ЧП в Шереметьево

Напомним, что Boeing сбил 25-летнего гражданина Армении 20 ноября около 20:10 при вылете из Москвы. Экипаж сразу доложил диспетчерам о столкновении с каким-то объектом. Поскольку неисправностей не было выявлено, лайнер продолжил полет.

После трагедии была назначена проверка СК. Следователи выясняют, как мужчина попал на взлетную полосу. По одной из версий, потерпевший - авиадебошир, который сбежал с посадки на рейс в Армению.

Происшествия Правосудие Следствие Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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