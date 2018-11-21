Сбивший мужчину Boeing получил повреждения

Самолет, накануне сбивший мужчину в Шереметьево, успешно приземлился в Афинах. При этом на его корпусе были обнаружены повреждения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах.

Boeing-737 был осмотрен специалистами в греческом аэропорту. Они выявили следы "биологического происхождения". Полет, по предварительным данным, прошел успешно. Тем не менее, техники проверят, можно ли выпускать воздушное судно в новый рейс.

Напомним, что Boeing сбил 25-летнего гражданина Армении 20 ноября около 20:10 при вылете из Москвы. Экипаж сразу доложил диспетчерам о столкновении с каким-то объектом. Поскольку неисправностей не было выявлено, лайнер продолжил полет.

После трагедии была назначена проверка СК. Следователи выясняют, как мужчина попал на взлетную полосу. По одной из версий, потерпевший - авиадебошир, который сбежал с посадки на рейс в Армению.