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21.11.2018 13:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд отправил под стражу фигурантку дела о хищениях в Банке Москвы

Текст: Владимир Полетаев
Приговоренная ранее к условному сроку Мещанским районным судом экс-глава компании "Премьер Эстейт" Светлана Тимонина взята под стражу в зале судебных заседаний Мосгорсуда. Дама не согласилась с условным сроком и оспорила приговор в Мосгорсуде. А в итоге неожиданно получила новое решение: ей изменили срок наказания на реальный. Бизнесвумен надели наручники прямо в зале суда.

В определении Мосгорсуда записано: приговор изменить, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Мещанский райсуд Москвы 25 февраля 2016 года приговорил бывшего генерального директора компании "Премьер эстейт" Светлану Тимонину к пяти годам колонии общего режима за пособничество в рамках дела о хищении средств Банка Москвы. По решению суда Тимонина была взята под стражу в зале суда. Адвокаты бывшего генерального директора заявили о желании обжаловать приговор. Но затем ее дело было пересмотрено и в начале апреля Мещанский суд Москвы признал Тимонину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ. Ей было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно с испытательным сроком на 5 лет.

Фото: depositphotos.com
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Она была признана виновной по делу о хищении более 12,7 миллиарда рублей у Банка Москвы. По версии следствия, Тимонина совместно с президентом компании "Кузнецкий мост девелопмент" Борисом Шемякиным инициировала получение кредита от Банка Москвы, а руководство банка, используя административный ресурс, обеспечило выдачу кредитных денег. Деньги, как установило следствие, предназначались третьим лицам.

Дело было возбужденно еще в конце 2010 года Следственным департаментом МВД России, в том числе против  бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина. По данным следствия, гендиректор "Премьер эстейт" способствовала растрате в особо крупном размере, которую совершило бывшее руководство Банка Москвы.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Следствие по делу о хищениях в Банке Москвы
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