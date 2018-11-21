В Москве завершили снос Ховринской больницы

В Москве снесли самый известный долгострой - Ховринскую больницу. Демонтаж конструкций здания на севере столицы занял меньше месяца. Полностью отчистить площадку от строительного мусора планируют до конца февраля. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Сейчас на месте сноса здания порядка 100 тыс. кубометров железобетонных отходов. Их планируется переработать на специальных дробилках, которые позволяют отделять металлоконструкции от бетона. В дальнейшем часть материала будут использовать для строительства новых зданий. Уже весной на этом месте начнется строительство жилищного комплекса из четырех домов. Общая площадь комплекса составит около 315 тыс. кв.м, площадь квартир - 200 тыс. кв. м. Часть квартир передадут переселенцам по программе реновации.

Напомним, строительство Ховринской больницы началось в 1980 году, а через пять лет объект стал долгостроем. Проект здания был не совсем стандартным - здание построено в виде треугольного креста с разветвлениями на концах, напоминая знак биологической опасности. Окончательно строительство было прекращено в 1992 году, а в 2016 году городские власти приняли решение о сносе здания.