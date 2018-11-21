Медведев разрешил ввоз праворульных авто без "ЭРА-ГЛОНАСС"

Жителям Дальневосточного федерального округа разрешили ввозить в страну для себя одну подержанную праворульную машину без установки на нее системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил порядок ввоза в Россию подержанных праворульных автомобилей жителями ДФО или лицами, переселяющимися в округ на постоянное место жительство, для собственных нужд.

Правила распространяются на транспортные средства категории М1 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения - легковые автомобили) и N1 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн).

Новые правила вступают в силу через пять дней с момента подписания.

