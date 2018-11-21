Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Какие новые китайские автомобили понравятся россиянам 17:35
Эксперимент: Минивэн заправили керосином, растительным маслом и WD40 16:40
Из-за китайцев автомобили Ford потеряют запах 16:00
Volvo приедет на мотор-шоу в Лос-Анджелесе без автомобилей 15:35
21.11.2018 18:20
Рубрика: Авто

Медведев разрешил ввоз праворульных авто без "ЭРА-ГЛОНАСС"

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

Жителям Дальневосточного федерального округа разрешили ввозить в страну для себя одну подержанную праворульную машину без установки на нее системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

Фото: Ренат Закиев/РГ
Продажи подержанных машин в России растут шестой месяц подряд

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил порядок ввоза в Россию подержанных праворульных автомобилей жителями ДФО или лицами, переселяющимися в округ на постоянное место жительство, для собственных нужд.

Правила распространяются на транспортные средства категории М1 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения - легковые автомобили) и N1 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн).

Новые правила вступают в силу через пять дней с момента подписания.
 

#автомобили #ГЛОНАСС