На новую сахалинскую ферму привезли 200 коров из Венгрии и Голландии

Первых коров доставили на новую молочно-товарную ферму, построенную с участием Беларуси в селе Раздольном Корсаковского района Сахалинской области. Двести племенных нетелей голштинской породы отобрали в Венгрии и Голландии и привезли грузовым бортом из Амстердама.

Как сообщает пресс-служба правительства, на родине животные уже прошли карантин, а сейчас им предстоит провести еще месяц в специально подготовленном животноводческом помещении.

- До завоза скота мы провели профилактическую дезинфекцию помещения, проверили качество воды, кормов, заготовленных совхозом. В течение месяца будем проводить ежедневные осмотры, термометрию, наблюдения за животными, - рассказал руководитель станции по борьбе с болезнями животных №7 Геннадий Добренко.

Напомним, ферму на Сахалине начали строить в 2016 году. Рядом с ней появился новый коттеджный поселок из 50 жилых зданий. Новый комплекс включает три коровника, три телятника, доильно-молочной блок. Здесь есть собственные дизельная установка, котельная и станция водоподготовки. Построены восемь сенажно-силосных траншей, здания и сооружения основного производства, переработки навоза, а также вся необходимая инженерная и транспортная инфраструктура.

Всего на ферме планируют держать тысячу коров. Еще одну партию европейских нетелей ожидают совсем скоро, а весь скот планирую доставить к лету 2019 года.

По плану, комплекс будет производить для жителей региона более семи тысяч тонн молока в год.