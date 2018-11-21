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21.11.2018 12:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд продлил арест экс-мэра Нижнего Новгорода

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

Нижегородский районный суд продлил по 1 апреля 2019 года срок содержания под стражей бывшего мэра Нижнего Новгорода и экс-заместителя председателя заксобрания области Олега Сорокина.

На данный момент в суде завершилось предварительное слушание по делу, в рамках которого Сорокин обвиняется в получении взятки, а также похищении человека, совершенном в соучастии с бывшим начальником и старшим оперуполномоченным отдела по раскрытию заказных и серийных преступлений против личности ГУВД по Нижегородской области.

СК РФ завершил расследование дела экс-мэра Нижнего Новгорода

Слушание проходило в закрытом режиме, по его итогам назначено основное судебное заседание, оно состоится 26 ноября.

Как уже сообщала "РГ", Олегу Сорокину инкриминируется часть 6 статьи 290 УК РФ (получении взятки в особо крупном размере), а также соучастие в похищении человека. Кроме того, обвинение в похищении человека и превышении должностных полномочий предъявлено экс-сотрудникам ГУВД Евгению Воронину и Роману Маркееву (пункты "а", "в", "г" части 2 статьи 126 УК РФ, часть 5 статьи 33 и пункты "а", "б" части 3 статьи 286 УК РФ).

По версии следствия, в 2004 году Воронин, занимая должность начальника отдела в ГУВД Нижегородской области и желая получить информацию о лицах, причастных к совершенному в 2003 году покушению на Сорокина, разработал план психологического воздействия на человека, который мог обладать такой информацией.

Реализуя этот план, сотрудники милиции, в числе которых был Маркеев, выследили потерпевшего, насильно поместили его в автомобиль Сорокина и вывезли в лес, где чиновник применил к нему насилие, а также угрожал применением насилия. Получив информацию, похищенного отпустили.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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