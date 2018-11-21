Крым побил постсоветский рекорд по числу туристов

С начала 2018 года в Крыму побывали уже более 6,43 миллиона туристов. Об этом на пленарном заседании III Всероссийского конгресса туроператоров и турагентств в Сочи заявил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

- По количеству туристов Крым достиг рекордных показателей за весь постсоветский период, - отметил он. - Максимум был отмечен в 2012 году, когда Крым посетили 6,1 миллиона отдыхающих.

Как результат, прямые налоговые поступления в бюджет от туротрасли составили более двух миллиардов рублей, что на 29,4 процента больше суммы налоговых поступлений января-июня 2017 года. Из общего числа гостей полуострова 16 процентов - 1,044 миллиона человек - приехали в Крым через границу с Украиной, что превышает прошлогодние цифры на 17 процентов.

Рост показателей специалисты отрасли связывают с высоким трафиком Крымского моста и запуском нового терминала аэропорта Симферополь, а также эффективным маркетингом на материковой части РФ.

- В нынешнем году внутренний турпоток вырос в среднем по России на 25 процентов, однако наибольший рост турпотока среди курортных регионов России показал Крым, - отметил глава Ростуризма Олег Сафонов. - Это результат эффективного проведения информационной компании наряду с инфраструктурными изменениями в Крыму в части обеспечения транспортной доступности.