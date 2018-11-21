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21.11.2018 09:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Проседание Крымского моста назвали мифом

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В компании-подрядчике строительства Крымского моста в шутливой форме прокомментировали распространенные украинскими СМИ слухи о якобы имеющемся проседании опор сооружения на несколько сантиметров и подъеме арок.

- Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я буду на месте всегда, - так отреагировали на сюрреалистические заявления украинских политиков откликнулся официальный аккаунт Крымского моста в Facebook. - Думал, придумать уже нечего, но коллекция мифов о Крымском мост пополняется.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Завершено возведение всех опор железнодорожной части Крымского моста

Начиная с момента проектировании Крымского моста украинские "эксперты" много раз заявляли о невозможности построить его в приницпе в сложной геологической зоне Керченского пролива. По версии украинских СМИ, железобетонные сваи моста проваливались в ил, опоры ломались и давали трещины, а пролеты уже сданной в эксплуатацию автодорожной части разъезжались и отходили от Керченского берега. Причем, каждый раз будто бы возникшие у мостростроителей проблемы назывались неустранимыми.

И вот теперь так называемое Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины заявило, что со стороны полуострова зафиксировано проседание моста со скоростью до 89 миллиметров в год, а в центральной части отмечается повышение железнодорожной арки.

Напомним, накануне министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что с мая по Крымскому мосту проехали более трех миллионов автомобилей, что позволило водителям сэкономить уже шесть миллиардов рублей.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край Строительство моста через Керченский пролив
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