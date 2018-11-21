Проседание Крымского моста назвали мифом

В компании-подрядчике строительства Крымского моста в шутливой форме прокомментировали распространенные украинскими СМИ слухи о якобы имеющемся проседании опор сооружения на несколько сантиметров и подъеме арок.

- Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я буду на месте всегда, - так отреагировали на сюрреалистические заявления украинских политиков откликнулся официальный аккаунт Крымского моста в Facebook. - Думал, придумать уже нечего, но коллекция мифов о Крымском мост пополняется.

Начиная с момента проектировании Крымского моста украинские "эксперты" много раз заявляли о невозможности построить его в приницпе в сложной геологической зоне Керченского пролива. По версии украинских СМИ, железобетонные сваи моста проваливались в ил, опоры ломались и давали трещины, а пролеты уже сданной в эксплуатацию автодорожной части разъезжались и отходили от Керченского берега. Причем, каждый раз будто бы возникшие у мостростроителей проблемы назывались неустранимыми.

И вот теперь так называемое Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины заявило, что со стороны полуострова зафиксировано проседание моста со скоростью до 89 миллиметров в год, а в центральной части отмечается повышение железнодорожной арки.

Напомним, накануне министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что с мая по Крымскому мосту проехали более трех миллионов автомобилей, что позволило водителям сэкономить уже шесть миллиардов рублей.