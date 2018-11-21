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21.11.2018 17:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре возбудили дело после расправы над 15 кошками

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В столице Кубани сотрудники полиции возбудили уголовное дело после инцидента, произошедшего в одном из домов на улице Ставропольской, где из окна на четвертом этаже выбросили около 15 кошек.

В Петербурге прокуратура проверит уничтожение голубятни

Установлена личность мужчины, который подозревается в жестоком обращении с животными - им оказался 66-летний пенсионер.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статье 245 УК РФ о жестоком обращении с животными, максимальное наказание по ней - до пяти лет лишения свободы. Мужчина свою вину отрицает, утверждая, что всех питомцев он выпустил из квартиры через дверь. Однако его слова расходятся с показаниями свидетелей-соседей, которые в тот момент находились на детской площадке во дворе и видели, как животных сбрасывали с балкона, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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