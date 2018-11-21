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21.11.2018 21:58
Рубрика: В мире

Режиссер "Ералаша" объяснил, почему его не пустили в Грузию

Художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский рассказал журналистам, почему его остановили в аэропорту Тбилиси у стоек пограничного контроля. Оказалось, что поводом стало посещение Абхазии.

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"Конечно, обидно, я вообще никогда не был в Грузии, мы так готовились и приготовили много интересного", - добавил Грачевский, слова которого цитирует РИА Новости.

Вместе с режиссером "Ералаша" в Грузию не пропустили продюсера Владимира Пирожка и режиссера Александра Шеина. Они направлялись в Тбилиси на открытие фестиваля "Свидание с Россией".

Как рассказал Грачевский, представители фестиваля связывались с посольством Швейцарии (в Грузии нет посольства РФ), вели переговоры, но "министр МВД Грузии был непоколебим".

В настоящее время режиссер вернулся в Россию.

В мире экс-СССР Грузия
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