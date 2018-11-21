В 2019 году российское телевидение перейдет с аналогового эфирного вещания на цифровое. "РГ - Неделя" объясняет, что это значит и как подготовиться к изменениям телезрителям.

Зачем нужно что-то менять?

Переход на другой сигнал обещает зрителям четкую картинку и хороший звук 20 общедоступных федеральных каналов, которые вошли в первый и второй мультиплексы ("Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург - 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр", "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ", "ТВ3").

За счет чего картинка станет лучше?

Качество картинки обеспечит цифровой стандарт DVB-Т2. Сейчас из распространенных в мире стандартов это лучший вариант формирования сигнала.

Если аналоговый сигнал идет как непрерывная волна, что вызывает помехи, то цифровой "разрезает" привычную волну на много мелких частей, которые позволяют практически полностью исключить из эфира помехи - они просто фильтруются специальной программой. Поэтому с переходом на "цифру" можно будет забыть про искажение картинки в телевизоре.

Зона уверенного приема DVB-Т2 на 10-15 процентов больше по сравнению с DVB-Т1, на который сначала хотели переходить в России.

Что нужно для приема цифрового сигнала?

У многих уже есть "плоские" телевизоры, но даже не все они подходят для приема сигнала стандарта DVB-Т2.

Если рядом с логотипом телеканала у вас на экране есть знак "А" (аналоговое вещание), то тогда придется либо покупать приставку (не требует абонентской платы), либо новый телевизор, поддерживающий стандарт DVB-Т2.

Это не все, еще нужна дециметровая антенна. Она может быть как домашней, так и общедомовой. Пока домов, где есть такие общие антенны, единицы, основная часть оставшихся сейчас коллективных антенн на крышах многоквартирных домов - аналоговая, и поэтому правительство рекомендовало региональным властям принять меры по восстановлению систем коллективного приема эфирного телевидения в многоквартирных домах, но уже в цифровом формате.

А если нет возможности поменять старый телевизор?

Можно купить приставку для аналогового телевизора и дециметровую антенну. Приставка преобразует цифровой сигнал и дает возможность смотреть 20 общедоступных федеральных каналов бесплатно.

Заказать приставку можно и в интернет-магазине, и в отделении "Почты России" (цена приставки в почтовом каталоге - от 1200 до 2500 рублей).

Правительство поручило региональным властям оказать адресную помощь социально незащищенным жителям регионов для покупки антенн и приставок.

Конкретно

Когда наступит час "Ч"?

Переход на цифровое вещание начнется 11 февраля и закончится 10 июня 2019 года. Детальный график перехода регионов на "цифру" до 10 декабря определит правительственная комиссия по развитию телерадиовещания. Первым (пилотным) регионом, который уже в декабре полностью перейдет на цифровое вещание, станет Тверская область.

Опыт Тверской области

Опыт Тверской области, где до полного перехода на цифровое вещание осталось чуть больше недели, показал, что самые распространенные вопросы со стороны жителей на "горячую линию" регионального минэкономразвития связаны с настройкой телевизора на нужную волну.

В области проводятся опросы населения, которые позволят определить количество домовладений, перешедших на прием цифрового сигнала.

Кроме мониторинга обращений граждан, в области организовано взаимодействие с управлениями Федеральной антимонопольной службы и Роспотребнадзора для профилактики возможных проблем с наличием в продаже оборудования для приема цифрового вещания, завышением цен на него, продажей некачественной техники.