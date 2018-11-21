США вновь обвинили Китай в промышленном шпионаже

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер обвинил Китай в нежелании менять "несправедливую" позицию в торговых спорах. Он заявил, что Пекин пренебрегает международными нормами, регулирующими право интеллектуальной собственности.

По словам Лайтхайзера, перед Китаем стоит цель овладеть новейшими технологиями и интеллектуальной собственностью США. Офис торгового представителя США будет продолжать отслеживать любые новые события и действия в этой сфере, передает РИА Новости.

В августе прошлого года представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер инициировал расследование в отношении Пекина за нарушение прав интеллектуальной собственности на основании закона о торговле от 1974 года.

Напомним, что Пекин и Вашингтон обменялись серией резких заявлений и ввели пошлины на ряд товаров для защиты собственных рынков. США ввели 25-процентные пошлины на 279 наименований китайской продукции. Китай принял зеркальные меры. Между тем китайская и американская экономики тесно связаны друг с другом и понесут потери от торговой войны.