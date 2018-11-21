Суд отменил приговор Instagram-звезде Кире Майер

В Москве суд направил на новое рассмотрение уголовное дело против известной фотомодели и звезды Instagram Киры Майер. Как сообщил ТАСС, решение было принято на заседании Мосгорсуда.

Причиной для такого решения стали нарушения, допущенные при рассмотрении дела, отмечается в судебном определении. В чем именно заключаются нарушения, не конкретизируется. Материалы будет снова анализировать Пресненский районный суд.

Напомним, что в начале сентября уроженка Сарапула Кира Майер в очередной раз попала в светскую хронику в связи с крупным скандалом. Пресненский райсуд приговорил ее к 1,5 года колонии-поселения по 318 статье УК РФ - "Применение насилия в отношении представителя власти". Дело рассматривалось в особом режиме без исследования доказательств.

Как ранее писала "РГ", Mercedes Киры Майер в центре Москвы остановили инспекторы ДПС. Во время проверки документов выяснилось, что девушка лишена прав. Когда полицейский начал составлять протокол, Майер, по версии следствия, избила автоинспектора и пыталась вырвать официальную бумагу из его рук.