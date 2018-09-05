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05.09.2018 20:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Модель Кира Майер отсидит полтора года за драку с сотрудником ДПС

Полтора года колонии поселения получила модель и блогер Кира Майер за драку с представителем правоохранительных органов. Такое решение вынес в среду Пресненский суд Москвы.

"Кира Майер признана виновной в совершении двух преступлений по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении", - приводит РИА Новости слова представителя суда.

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Отметим, что обвинение просило для девушки срок два года и два месяца.

Как установило следствие, в мае 24-летняя Майер была остановлена на своем автомобиле Mercedes сотрудниками ДПС. Как выяснилось, она села за руль, будучи лишенной водительского удостоверения за предыдущие правонарушения. Когда полицейские оформляли протокол, модель попыталась избить одного из них, а второго покусала. Реальный срок для Майер будет сокращен, поскольку длительное время она провела под арестом в следственном изоляторе.

Отметим, что ранее Instagram-звезда состояла в отношениях с популярным российским исполнителем Алексеем Воробьевым.

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